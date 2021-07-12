Giyim markasına uluslararası geçerliliği olan akreditasyon onayı

Moda perakende markası LC Waikiki'nin iştiraklerinden Taha Giyim, 'Referans Malzeme Üreticisi' olarak TÜRKAK'tan akreditasyon onayını alan özel sektördeki ilk şirket olduğunu duyurdu. Akreditasyonun uluslararası geçerliliği olduğu ve test ürün kalitesini artırarak malzeme satın alımlarının yurt içinden yapılmasını teşvik ettiği belirtildi.

İnsanlarla buluşan her ürünün toplum, insan ve çevre sağlığı için geliştirilmesi son zamanların en önemli konularından biri haline geldi. Marka, uluslararası otoritelerce belirlenen test yöntemlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaca yönelik yeni standartların oluşturulması konusuna büyük önem verdiğini açıkladı.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTAN BİR GELİŞME"

Üretim süreçlerinin her aşamasında detaylı incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten LC Waikiki'nin iştiraklerinden Taha Giyim, Referans Malzeme Üretim Birimi ISO 17034 standardına göre özel sektörde bir ilke imza attığını duyurdu. Birimin ürettiği referans malzemeler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon onayı aldı. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Referans malzemelerin yurt içinden alınmasını teşvik ederek dışa bağımlılığı azaltan bu gelişme, malzemelerin yurt içinde daha uygun fiyata ve daha kolay ulaşılır olmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda tekstil sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların da ürün kalitesini iyileştirmelerini sağlayacak olan bu akreditasyon, uluslararası geçerliliği ile ürünlerin güvenilirliğini onaylıyor ve global arenada ürün kabulünü güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Taha Giyim Laboratuvar Kalite Grup Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren laboratuvarlarda, 6 bini ekolojik olmak üzere günde toplam 13 bin test yapıldığı ve son bir yılda da toplamda 375 bin numuneye 3 milyondan fazla test yapıldığı belirtildi.

Son olarak gruba kazandırılan Referans Malzeme Üretim Birimi, sektörde gerçekleştirilen ölçümlerin tüm dünyada karşılaştırılabilir olmasını sağlamak, ölçüm kalitesini ve güvenilirliğini yükseltecek referans malzemeleri üretmek ve sertifikalandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.