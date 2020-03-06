Giyim markasından 8 Mart'a özel reklam filmi - Son Dakika

Türkiye ile birlikte 32 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladığını duyurdu. DeFacto'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"#BenKadınım temasıyla hazırlanan filmde, dünyanın dört bir yanından 6 farklı kadın; kendi dilinde, 'Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi' mesajını veriyor. Filmde ayrıca, '32 ülkede dünya kadınlarını modayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz!' mesajına vurgu yapılıyor."