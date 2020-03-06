Giyim markasından 8 Mart'a özel reklam filmi - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir film hazırladı. '#BenKadinim' temasıyla yayınlanan filmde kadınlar 6 farklı dilde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" diyor.

Türkiye ile birlikte 32 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladığını duyurdu. DeFacto'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"#BenKadınım temasıyla hazırlanan filmde, dünyanın dört bir yanından 6 farklı kadın; kendi dilinde, 'Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi' mesajını veriyor. Filmde ayrıca, '32 ülkede dünya kadınlarını modayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz!' mesajına vurgu yapılıyor."

- İstanbul