Giyim markasından Babalar Günü'ne özel reklam filmi: Babası Kılıklı - Son Dakika

Boyner, Babalar Günü'nü "Babası Kılıklı" söylemiyle hayata geçirdiği reklam filmi ile kutluyor.

Giyim markası Boyner, bu yıl Babalar Günü'nü "Babası Kılıklı" söylemiyle hayata geçirdiği reklam filmi ile kutluyor. Annelerin sıklıkla kullandığı 'Babası kılıklı' lafına vurgu yapan kampanyada, babaların zaman zaman komik bulunan tarzlarının zaman içinde tüm dünyada nasıl birer moda akımına dönüştüğü anlatılıyor.

"BİZİM BABALARIMIZIN TARZI HEP GÜZEL"

Cem Davran'ın seslendirdiği film, VMLY&R İstanbul imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Fora Norman oturuyor.

"Bizim babalarımızın her tarzı güzel" diyen marka, babasıyla aynı tarzı paylaşanlara yer verdiği reklam filmini, "Bizim babalarımızın tarzı heeep güzel. Bize tarzlarıyla, tavırlarıyla ilham veren babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" mesajıyla bitiriyor.