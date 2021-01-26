Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar - Son Dakika
Üye Girişi

Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar

26.01.2021 12:38
Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar

Giyim markası DeFacto, 'buttermilk' trendine uygun tasarımlarla kadınlara özel koleksiyon çıkardığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto, 'buttermilk' trendine uygun tasarımlarla kadınlara özel koleksiyon çıkardığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Markamız, günün kadın modasına şık bir dokunuş katan stiller yaratmaya devam ediyor. Moda dünyasını etkisi altına alan 'buttermilk' renkli tasarımlarıyla, çarpıcı görünümlere hayat veriyor. Sezonun öne çıkan trendi buttermilk renkli, birbirinden şık tasarımlar; pantolondan gömleğe, crop top seçeneklerinden hırkaya kadar tüm parçalarda modern bir zarafeti yansıtıyor. Günün her saati göz alıcı bir tarza sahip olmaya vurgu yapan parçalar, cep ve yaka detaylarının yanında batik ve kaz ayağı desenleriyle de zenginleştirilerek; farklı ve dikkat çekici stiller yaratılıyor" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
DeFacto'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ülke hedefi DeFacto'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ülke hedefi Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
13:40 Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi
13:34 Diyet yapanlar dikkat! Aralıklı oruç yavaş yavaş ölüme götürüyor
13:26 Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
12:44 Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız
12:11 Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
12:07 Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi
12:10 Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım
12:04 Kanserle mücadele eden oyuncu Kirstie Alley yaşamı yitirdi
11:39 TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 14:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement