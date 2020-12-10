Giyim markasından deri tasarımlar - Son Dakika

"Koleksiyonda montlar, pantolonlar, etekler öne çıkıyor. Günlük kombinlerin yanı sıra gece kombinlerin koleksiyonda yer alıyor. Farklı boy ve kalıp seçeneklerinin yanında, cep, yaka ve kuşak detaylarıyla da koleksiyonda dikkat çekiyor. Aynı zamanda DeFacto Deri Şıklığı Koleksiyonu www.defacto.com adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda moda severlerin beğenisine sunuluyor."

Markadan edinilen bilgilere göre koleksiyon hakkında şu bilgilere yer verildi:

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