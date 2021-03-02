Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar - Son Dakika
Üye Girişi

Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar

02.03.2021 13:25
Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, mevsim geçişlerine özel alternatif ürünlerini müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, mevsim geçişlerine özel alternatif ürünlerini müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu. Başta trençkot olmak üzere müşteriler için birçok pardösü modelleri de yer alıyor.

Markadan yapılan yazılı açıklamada,

"Altınyıldız Classics'in, ikonik trençkot ve pardösü tasarımları; klasik, spor ve casual tarzlara ilham veriyor; günlük kullanım, ofis giyimi ve özel durumlarda tercih edilebilecek farklı seçenekler sunuyor. Bahar aylarında dış giyim rolü üstlenerek işlevsellik alanını genişleten marka trençkot ve pardösüler; konforundan ödün vermeden, şıklığından da vazgeçmeyen erkeklerin favori parçaları arasında yer alıyor. "

Spor giyim tarzından hoşlananlara alternatiflerde sunan markadan yapılan açıklamanın devamında:

"Altınyıldız Classics'in kapüşonlu ve spor trençkot modelleri ile günlük giysilerinizi tamamlayabilir; spor pantolonlar ve kazaklarla bir arada kullanılabilirsiniz. Tek renk ve daha klasik modelleri, kumaş pantolonlar veya takım elbiseler ile rahatlıkla tamamlayabilir, bel kısmı kemerli uzun trençkot modelleri ile tarzınıza vurgu yapabilirsiniz."


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Altınyıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu ser ifadeler kullandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement