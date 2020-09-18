Giyim markasından 'Home Office' koleksiyonu - Son Dakika

Hazır giyim markalarından DeFacto, evde çalışma sürelerinin arttığı, online toplantıların popülerlik kazandığı pandemi günlerinde, hem iş dünyasına hem de evin rahatlığına uygun yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. DeFacto Home Office Koleksiyonu'nun, gömleklerden eşofman ve pantolonlara kadar birçok kombin alternatifi sunduğu belirtildi.

DeFacto, iş hayatının yeni ofisi evde rahat ve şık olmak isteyenler için, Home Office Koleksiyonu'nu beğeniye sunduğunu duyurdu. Koleksiyondaki eşofman ve jogger pantolonların rahatlığı ile kombinlenen gömlek ve crop bluz'ların, kadınların gönlünü fethedeceğine dikkat çeken Defacto, koleksiyon hakkında şu bilgileri paylaştı; "Sonbahar mevsiminin gelmesiyle hırkaların vazgeçilmez olduğu koleksiyonun favorisi casual parçalar. Beyaz ve siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda gri, bordo ve toprak tonları da yer alıyor. Online toplantı esnasında hareket özgürlüğü tanıyan koleksiyon göz kamaştırıyor. Evinde geçirdiği mesai saatlerinde tarzıyla fark yaratmak isteyen kadınların tercihi DeFacto Home Office Koleksiyonu online mağazımızda, mobil uygulamamızda ve tüm mağazalarımızda."

- İstanbul