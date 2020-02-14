Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi - Son Dakika

Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi

6 saat önce

Giyim markası, kış keloksiyonundaki Jean'lere dikkat çekerek, soğuk günlerin şıklık tercihinin Jean'ler olduğunu duyurdu.

Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi, System.String[]

Giyim markası, kış keloksiyonundaki Jean'lere dikkat çekerek, soğuk günlerin şıklık tercihinin Jean'ler olduğunu duyurdu.

Soğuk günlerde de tüm kadın ve erkeklerin favorisinin Jean'ler olduğunu duyuran DeFacto konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı; "Gömlekten pantolana monttan çantalara her parçada kendini gösteren jean'ler soğuk havalarda peluşlarla kombinleniyor. Özensiz şıklığın adresi jean'ler, her sezonun vazgeçilmezi. Kışa veda ettiğimiz günlerde mavinin tüm tonlarının yer aldığı rahat, şık ve havalı jean'ler ile fark yaratmak isteyenlerin tercihi DeFacto Kış Koleksiyonu Jean Serisi oluyor. Esnek yapısı sayesinde her bedeni saran jean'ler, sıkı ve kusursuz duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınlar için tüm bedenlere uyum sağlayan skinny jean'lerin favori olduğu koleksiyonda, içi peluşlu montlar hem kadınların hem de erkeklerin en sevdiği parçalardan. Her tarz ve zevke uygun alternatifler sunan DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu Jean Serisi, DeFacto mağazalarında ve online adresinde satışta."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek
Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]