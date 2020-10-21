Giyim markasından NBA Koleksiyonu - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, spor severlere özel koleksiyonlarına yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan NBA Koleksiyonu ile bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Marka, "Koleksiyonda basketbol tutkunlarının vazgeçilmez takımlarından ilham alan, enerjik ve dikkat çekici tasarımlar öne çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Amerika'nın profesyonel basketbol ligi organizasyonu NBA'in yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan koleksiyonda, kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde ürünler yer alıyor. Eşofman takımları, kapüşonlu ve bisiklet yaka sweatshirtler, eşofman altları ve şortların yanı sıra, t-shirt ve mont alternatifleriyle de dikkat çeken DeFacto yaptığı açıklamada "NBA Koleksiyonu hem spor hem de günlük giyimde tercih edilebilen parçalarla, rahatlık ve tarzı aynı potada eritiyor" ifadelerine yer verdi.DeFacto NBA Koleksiyonu'nun, online satış mağazalarında, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında olduğunu belirtti.

- İstanbul