Giyim markasından yaz ev koleksiyonu için 'pembe' önerisi - Son Dakika

Giyim markası DeFacto, 2020 Yaz Ev Koleksiyonu'na ait ürünlerini sıralarken, özellikle bu yaz döneminde pembe renginin ön plana çıktığına dikkat çekti.

DeFacto, ikili, üçlü gecelik ve pijama takımlarından oluşan koleksiyonun günün her anında şıklığı ve rahatlığıyla gönülleri fethettiğini bildirdi. DeFacto koleksiyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "Sıcak yaz gecelerinde tarzından evde de ödün vermeyenler için DeFacto 2020 Yaz Ev Koleksiyonunu beğeniye sundu. Uyku ve yataktaki huzuru tüm gün hissetmek isteyenler için yazın enerjisi ile tasarlanan koleksiyonda pembe tonlarının ağırlıklı. Eğlenceli baskıları, çiçek desenleri ve dantel detayları ile koleksiyon kadınların favorisi. Ev halini geçiştirmeyen stil sahibi kadınlar, koleksiyonda yer alan şort ve sabahlıktan oluşan takımlarla günün her saatinde şık ve rahat. DeFacto 2020 Yaz Ev Koleksiyonu www.defacto.com.tr adresinde ve DeFacto mobil uygulamasında"