Giyim markasından yılbaşına özel ev giyim ve pijama koleksiyonu - Son Dakika

Giyim markası DeFacto, yeni yıl için özel ev giyim ve pijama koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

Yılbaşı temalı tasarımlar ile yeni yıla özel ev giyim ve pijama koleksiyonu hazırladığını duyuran giyim markası DeFacto tarafından yapılan açıklamada, "Birbirinden göz alıcı ev giyim ve pijama seçeneklerinden oluşan tasarımlarda kırmızı, siyah, bordo, beyaz ve gri tonlarının hakimiyeti görülüyor. Saten ve pamuklu kumaşlardan hazırlanan parçalarda, dantel detaylarının yanı sıra kardan adam, kar tanesi, kalp ve çam ağacı gibi yılbaşı konseptine vurgu yapan desenler yer alıyor. Ev şıklığını tamamlayan yumuşacık terlik ve panduflar ise ışıltılı dokunuşlarla yeni yıla keyifli bir adım atmaya yardımcı oluyor" denildi.