Giyim pazarı açıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Giyim pazarı açıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla giyim eşyalarının satıldığı halk pazarında yoğunluk oluştu. Alışveriş yapanların, tezgahlar arasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Keşan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan giyim pazarı bugün ilk kez kuruldu. Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla alışveriş için pazara akın edenlerden bazıları maske takmazken, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Bazı kişiler ise yasak olmasına rağmen çocuklarıyla pazara çıktı. Pazarda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN SAĞLIĞIMIZIN KORUNMASI'

Pazarcı Beyhan Bilgiç, pazara maske takmadan gelenlerin olduğunu ve sosyal mesafeye diket edilmediğini belirterek, "Giyim pazarı açıldı ancak sağlık güvencemiz ne kadar, onu bilmiyoruz. Pazar çok kalabalık. Sosyal mesafeye de uyulmuyor. Maske takmadan gezen çok var. 20 kişiden 10 tanesi maskesiz. Bayram haftası olması dolayısıyla açmak zorundayız. Ama önemli olan sağlığımızın korunması. Herhalde maskesiz gezenler çok güveniyorlar kendilerine. Esnafın da, müşterinin de maske takması lazım" dedi.

Sadi Bilgiç de, pazarın daha kontrollü açılması gerektiğini ifade ederek, tedbirler kapsamında alınan kararlara uyulması gerektiğini söyledi.