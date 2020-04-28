Giyim pazarı, berber ve kuaförler bayram öncesi açılsın teklifi - Son Dakika

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, kapalı olan giyim pazarının belli sayıda insanın içeri alınması kaydıyla, berber ve kuaförlerin de saatlik müşteri alması yöntemiyle Ramazan Bayramı öncesi açılmasını istedi.



Giyim pazarı, berber ve kuaförlerin Ramazan Bayramı öncesi açılmasını isteyen Haşim Balcı yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında odamız üyelerine önce siper maske daha sonrada cerrahi maskelerimizi ücretsiz olarak dağıtarak bu zorlu sürece bizlerde bir nebze olsun destek verdik. Yaklaşık 40 gündür kapalı olan esnaflarımız bu zorlu süreçten yara almadan çıkmaya çalışmaktadır. Uzun bir süredir evlerine ekmek götüremeyen berber ve kuaför esnafımızın bayramdan önceki son hafta rezervasyon yöntemi yada saatlik müşteri alınması yöntemiyle açılması en azından rahat bir nefes aldıracaktır. Ayriyeten her hafta pazartesi günü kurulan giyim pazarında kapalı. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın da bayramdan önce en azından kendi ilinde ikamet edenlere izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bayrama girerken esnafımızın evlerine harçlık ekmek parası götürmesi bizleri çok sevindirecektir. İnşallah en kısa zamanda normal hayatımıza dönüp birbirimiz ile örf ve adetlerimize göre bayramlaşmayı Allah tüm İslam alemine nasip eder" dedi. - BİLECİK