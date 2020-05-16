Giyim pazarında sosyal mesafeye uyulmadı - Son Dakika

Giyim pazarında sosyal mesafeye uyulmadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giyim eşyalarının satıldığı halk pazarında yoğunluk yaşandı.

Giyim pazarında sosyal mesafeye uyulmadı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giyim eşyalarının satıldığı halk pazarında yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapanların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Keşan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan giyim pazarı, bugün ilk kez kuruldu. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla vatandaşlar pazara akın etti. Bazıları maske dahi takmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü. Pazarda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN SAĞLIĞIMIZIN KORUNMASI'

Pazarcı Beyhan Bilgiç, pazara maske takmadan gelenlerin olduğunu ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirterek, "Giyim pazarı açıldı, ancak sağlık güvencemiz ne kadar, onu bilmiyoruz. Pazar çok kalabalık. Sosyal mesafeye de uyulmuyor. Maske takmadan gezen çok var. 20 kişiden 10 tanesi maskesiz. Bayram haftası olması dolayısıyla açmak zorundayız. Ama önemli olan sağlığımızın korunması. Maskesiz gezenler sanırım çok güveniyorlar kendilerine. Esnafın da müşterinin de maske takması lazım" dedi.

Sadi Bilgiç de pazarın daha kontrollü açılması gerektiğini ifade ederek, tedbirler kapsamında alınan kararlara uyulması gerektiğini söyledi.


Ramazan Bayramı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giyim pazarında sosyal mesafeye uyulmadı - Son Dakika

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