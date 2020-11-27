Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları! - Son Dakika

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

27.11.2020 11:52
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Renklerin bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Her rengin kendinize özel olumlu ve olumsuz anlamları vardır. Hatta bazı kişiler bu anlamlara göre kıyafet giyimi yaparlar. Örneğin iş görüşmesine giderken farklı bir renk giyim tercihi yaparken, özel davetlerde ise farklı renkte giyimler tercih ederler.

Yapılan araştırmalara göre renklerin marka, kıyafet seçimi vb. şeyler üzerine %90 etkili olduğu gözlemlenmiştir. Peki renklerin olumlu ve olumsuz anlamları nedir? Hangi renk ne anlama geliyor? Beyaz ne anlama gelir? Siyah rengi kıyafetler için ne anlama gelir? Kırmızı ve mavi renklerin anlamı nedir? Tüm hepsinin cevabını yazımızda paylaşalım.

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

KIRMIZI RENGİN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMLARI

Kırmızı renk en sıcak ve en duygu yüklü renktir. Hem erkek hem kadınlar tarafından kırmızı renkli kıyafetler çok tercih edilmektedir. Kırmızı rengi tutkunun, aşkın ve heyecanın rengi olarak kabul edilmektedir. Kıyafetlerde, elbiselerde, eşarplarda ise oldukça iddialı bir renktir. Bu renk ile güzel kombinlemeler yapılabilir. Kırmızı rengin olumlu ve olumsuz anlamlarını aşağıya ekleyelim.

Kırmızı rengin olumlu anlamları : Kuvvet, güç, tutku, aşk, ateş, liderlik

Kırmızı rengin olumsuz anlamları : Tehlike, aşırı süs, kızgınlık, saldırgan

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

MAVİ RENGİN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMLARI

Araştırmalara göre mavi renk kişiyi en rahatlatan renklerden birisidir. Yeryüzünce en çok mavi renk bulunmaktadır. Mavi rengi deniz, okyanus, gökyüzü gibi birçok yerde görebileceğimiz gibi moda ve tekstil sektöründe de çok görülür. Özellikle mavi renk erkekler tarafından çok tercih edilir. Kadınlar daha çok kırmızı rengi tercih ederken erkekler ise mavi rengi tercih ediyor. Tesettürlü hanımlar için mavi renkli şallar ve eşarplar da çok tercih edilmektedir. Peki mavi rengin olumlu ve olumsuz manaları ne demektir şimdi hep birlikte öğrenelim.

Mavi rengin olumlu anlamları : Barış, deniz, birlik, uyum, sakinlik, temiz, sadakat, bilgelik anlamlarına gelir.

Mavi rengin olumsuz anlamları : Depresyon, buz, soğukluk anlamlarına da gelebilir.

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

BEYAZ RENGİN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMLARI

Beyaz renk de kıyafetlerde en çok tercih edilen renklerden birisidir. Beyaz renk temizlik, masumiyet ve saflığı temsil etmektedir. Beyaz renk başlangıcı ifade ettiği için gelinlikler de beyaz renktir diyebiliriz. Aynı zamanda temizliği temsil ettiğinden doktor ve hemşirelerin önlükleri beyazdır. Kısacası beyaz renk birçok alanda kullanılır. Peki beyazın olumlu ve olumsuz manaları nedir şimdi ona bakalım.

Beyaz rengin olumlu anlamları : Temizlik, saflık, barış, evlilik, alçakgönüllülük gibi anlamları vardır.

Beyaz rengin olumsuz anlamları : Beyaz rengi yaratıcılıktan uzak manasına da gelmektedir.

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

SİYAH RENGİN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMLARI

Siyah renk yas ve matemi temsil etmektedir. Bu nedenle örnek vermek gerekirse cenazelerde insanlar siyah renk giymeyi tercih ederler. Siyah rengin birçok anlamı vardır. Şimdi olumlu ve olumsuz anlamlarına bakalım.

Siyah rengin olumlu anlamları : Güç, modern, stil sahibi, resmiyet, esrarengiz

Siyah rengin olumsuz anlamları : Korku, ölüm, üzgünlük, pişmanlık, matem

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

YEŞİL RENGİN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMLARI

Yeşil renk huzuru temsil etmektedir. Doğada en çok görülen renklerden birisidir. Etrafımıza baktığımızda çiçekler, bitkiler, ağaçlar vb. çoğu şey yeşil renktedir. Yeşil rengi canlılık, huzuru çağrıştırır. Bu bakımdan tesettür giyimde tercih edilen renklerden birisidir. Peki yeşil rengin olumlu ve olumsuz anlamları nedir şimdi ona göz atalım.

Yeşil rengin olumlu anlamları : Doğa, huzur, gençlik, zenginlik, canlılık, dinçlik anlamlarına gelir.

Yeşil rengin olumsuz anlamları : Saldırgan ve kıskanç manaları da vardır.

Sizler de QRAS'ta rengarenk kıyafetlere göz atarak yukarıda verdiğimiz anlamlarına göre güzel kombinlemeler yapabilirsiniz.

Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları!

Erkek, Ateş, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Moda Giyim sektöründe tüm renklerin olumlu ve olumsuz anlamları! - Son Dakika


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