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Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu - Son Dakika

Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

09.11.2021 12:23

Konya'da bacağından silahla yaralanan 14 yaşındaki kızın, babası tarafından vurdurulduğu tespit edildi. Babanın, kızının giyim tarzından rahatsız olduğu için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan baba tutuklandı, kadın tetikçi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Konya'da, annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

TETİKÇİ, 24 YAŞINDAKİ GENÇ BİR KADIN

Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan araştırmalarda Ali Erensoy'un olay öncesinde kafenin fotoğraflarını çekip, işyerinin açılış kapanış saatini takip ettiği belirlendi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

KIZININ AÇIK GİYİNMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

Ali Erensoy'un, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürüldü. Ali Erensoy'un aynı nedenle daha önce de kızını alıkoyup darp ettiği de ortaya çıktı. İfadesinde her şeyi itiraf eden Ayşenur B.'nin, olaydan önce camiye giderek çarşaf giydiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

SABIKA DOSYALARI KABARIK

16 suç kaydı bulunan ve özel belgede sahtecilik suçundan arandığı belirlenen Hüseyin Çekiç ile 36 farklı suç kaydı bulunan Ali Erensoy ve 15 farklı suç kaydı bulunan Ayşenur B., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

KIZI YARALAYAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

Ali Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Silahı kullanan Ayşenur B.'nin serbest kalması şaşkınlık yarattı. Daha sonra ortaya çıkan son dakika bilgilerine göre Ayşenur B., olay sonrası kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de ateş açmıştı. Bu sırada bacağına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mustafa Özgenoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

CAMİDE ÇARŞAF GİYERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayşenur B.'nin olay öncesi camiye girip çarşaf giydiği tespit edildi. Genç kızın öz babası tarafından vurdurulması ve bir kadın kiralık tetikçi tutması itiraflar ve görüntülerin ardından dosya kayıtlarına girdi.

Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu - Son Dakika
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