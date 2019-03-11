Giyim ve Kırtasiye Malzemeleriyle Çocukları Sevindiriyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.



Tatvan'da yardım kampanyası başlatan arkadaş grubu, biriktirdikleri para ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri giyim, kırtasiye ve gıda malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor.



Hizan ilçesi Gayda köyüne gelerek yardım paketlerini dağıtan grup, çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.



Gruptan Nurullah Akgül, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek olduğunu belirterek, "Bize gönderilen çeşitli hediyeleri de çocuklara veriyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.



Ceylan Tüzer de çocukları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Bitlis'in diğer ilçelerine de ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum

Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı

AK Parti Sözcüsü'nün Sahte Senet İddiasına Yavaş'tan Jet Yanıt: Her Şeyi Açıklayacağım

Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!