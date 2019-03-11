Son Dakika Haberleri: Giyim ve Kırtasiye Malzemeleriyle Çocukları Sevindiriyorlar

Giyim ve Kırtasiye Malzemeleriyle Çocukları Sevindiriyorlar

31 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.

Giyim ve Kırtasiye Malzemeleriyle Çocukları Sevindiriyorlar, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.

Tatvan'da yardım kampanyası başlatan arkadaş grubu, biriktirdikleri para ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri giyim, kırtasiye ve gıda malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor.

Hizan ilçesi Gayda köyüne gelerek yardım paketlerini dağıtan grup, çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Gruptan Nurullah Akgül, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek olduğunu belirterek, "Bize gönderilen çeşitli hediyeleri de çocuklara veriyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Ceylan Tüzer de çocukları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Bitlis'in diğer ilçelerine de ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Hizan, Bitlis, Tatvan, Güncel
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