Giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk çeyrekte yüzde 11,6 arttı - Son Dakika

Giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk çeyrekte yüzde 11,6 arttı

15.04.2021 09:57
Giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk çeyrekte yüzde 11,6 arttı, System.String[]

Giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar dolara ulaştı.

Giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yapan şehir İstanbul, en çok ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu. Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "Doğru adımlar atılırsa, ilk çeyrekteki tabloyu çok daha ileriye taşıyarak yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz" dedi.

Türkiye'de pek çok sektör, yılın ilk aylarından itibaren pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden atmaya başladı. Bu sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon geldi. Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) verilerini inceleyen Samancı Group bünyesindeki Halifaks'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,62 artarak 4,7 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında 844 milyon dolarla Almanya geldi. Onu 570 milyonla İspanya, 410 milyonla Birleşik Krallık, 324 milyonla Hollanda ve 230 milyon dolarla Fransa takip etti. En çok ihracat yapan ilimiz ise 3,2 milyar dolarla İstanbul olurken, onu 376 milyonla Bursa, 351 milyonla İzmir ve 293 milyon dolarla Denizli izledi.

"YILI 20 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA KAPATABİLİRİZ"

İnceledikleri verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "Pandemide özellikle son kullanıcıyla yakın temas halinde olan sektörlerin dijital dönüşüm adına önemli dersler çıkardığını gördük. Bu durum, giyim ve konfeksiyon sektörünün hızlı bir toparlanma sürecine girmesini sağladı. Dijital çağa entegre olma hamlelerinin ihracata olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Bu hamleleri kurtarıcı değil, geleceği yakalamanın olmazsa olmaz şartı olarak değerlendirmeyi başarırsak, ivmenin sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz. Doğru adımların atılması durumunda sektör olarak yılın ilk çeyreğindeki tabloyu çok daha ileriye taşıyarak yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz" dedi.

'ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ' MODELİYLE EKONOMİYE KATKI

Grup bünyesindeki 6 markadan biri olan Halifaks'ın bu alanda yaptığı çalışmalar üzerinden konuyu örneklendiren Mahir Samancı, "Halifaks, 1965'ten bu yana erkek triko ve tişört üretimi yapıyor. Kuruluşundan başlayarak toptan ve perakende satış yapan markamız, son 6 aydır ise dijital yatırımlarını artırarak e-ticaretteki perakende faaliyetlerine hız verdi. Dünyanın ve ticaretin bugüne oranla çok daha küçük olduğu dönemlerde, üreticiden doğrudan son tüketiciye satışlar yapılırdı. Bugünün küresel dünyasında markalar için pazar tüm dünya ve artık e-ticaret aracılığıyla ürettiklerimizi doğrudan tüketicilere ulaştırabiliyor, 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış' konseptli iş modeli DTC'yi (Direct to Consumer) benimseyerek müşteri deneyimini ön planda tutabiliyoruz. Amacımız, bugüne kadar toptan markalar arasında değer kazanan Halifaks'ı doğru dijital dönüşüm adımlarını takip ederek perakendede de yükselen markalar arasında konumlayarak ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da artırmak" diye konuştu.


Giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk çeyrekte yüzde 11,6 arttı

İstanbul, Türkiye, Almanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk çeyrekte yüzde 11,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


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