Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbarası ile Geri Dönüşüme Büyük Katkı

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koydu.

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koydu.



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları yerleştirdiklerini söyledi. Günaydın, "Isparta'mızda çevrecilik konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Naylon poşetlerin yasaklanmasının ardından bez pazar çantası dağıtıyoruz. Bir miktar dağıttık, 30 bin adet dağıtacağız. Belediyemizde dağıtılıyor, yine bu pazar çantalarımızı pazaryerlerimizde de dağıtacağız. Çevrecilik bakımından duyarlılığız. Cumhurbaşkanlığımız, bakanlığımız da buna büyük önem veriyor. Naylon poşet kullanımının Isparta'da bitmesini istiyoruz. Belediye olarak bez çantalar dağıtıyoruz, böylece vatandaşlarımızın ücretle naylon poşet almasına da gerek kalmayacak. Yine şehrimizin tamamına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koyduk. Kullanılmış, yıpranmış kıyafetlerin bu kumbaraya atılmasını istiyoruz. Belediye olarak bunları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kullanılmış elbiseler pamuk haline getiriliyor, ardından da bunlar kumaştan pazar çantaları yapılıyor" dedi. - ISPARTA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım

Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir