Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbarası ile Geri Dönüşüme Büyük Katkı
12 dakika önce
Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koydu.
Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koydu.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları yerleştirdiklerini söyledi. Günaydın, "Isparta'mızda çevrecilik konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Naylon poşetlerin yasaklanmasının ardından bez pazar çantası dağıtıyoruz. Bir miktar dağıttık, 30 bin adet dağıtacağız. Belediyemizde dağıtılıyor, yine bu pazar çantalarımızı pazaryerlerimizde de dağıtacağız. Çevrecilik bakımından duyarlılığız. Cumhurbaşkanlığımız, bakanlığımız da buna büyük önem veriyor. Naylon poşet kullanımının Isparta'da bitmesini istiyoruz. Belediye olarak bez çantalar dağıtıyoruz, böylece vatandaşlarımızın ücretle naylon poşet almasına da gerek kalmayacak. Yine şehrimizin tamamına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koyduk. Kullanılmış, yıpranmış kıyafetlerin bu kumbaraya atılmasını istiyoruz. Belediye olarak bunları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kullanılmış elbiseler pamuk haline getiriliyor, ardından da bunlar kumaştan pazar çantaları yapılıyor" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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