Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Denizli'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de "nakliye dolandırıcılığı" yöntemiyle giyim malzemesi çalındığı bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, çalınan malzemelerin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoda tutulduğu belirlendi.

Depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 400 bin lira değerindeki giyim malzemesi ele geçirildi.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.K'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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