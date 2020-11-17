Giysi kumbaraları ile ihtiyaç sahiplerinin sıkıntıları gideriliyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen Giysi Kumbaralarında toplanan eşyalar ile yaklaşan kış ayları öncesinde ihtiyaç sahiplerinin kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmeden önce vaat ettiği projeler arasında yer alan Giysi Kumbaraları projesi kapsamında 48 mahallede yaklaşık 154 noktaya giysi kumbarası yerleştirilmişti. Vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen kumbaralarda biriken ihtiyaç fazlası kıyafetler Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından belirli periyotlarla toplayarak, deforme olmayan kullanılabilecek giysileri Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ediliyor. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Giysi kumbaralarında biriken deforme olmuş giysiler ise geri dönüşümde değerlendiriliyor. Giysi kumbaralarında toplanan kışlık kaban, mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşan kış ayları öncesinde sıkıntılarını gideriyor. Şehir genelinde birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, Giysi Kumbaraları projesi ile hem israfın önlendiğini hem de alım gücü düşük olan vatandaşların sıkıntılarının giderildiğini vurguladı. Hayata geçirilen proje ile toplumsal farkındalık oluşturulduğunun ve toplumun empati yetisinin geliştiğinin altını çizdi. Aksaray'da vatandaşların bu tür sosyal sorumluluk projelerine yoğun katılım sağladıklarını ve bu tür projelerin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda artacağının altını çizdi. - AKSARAY