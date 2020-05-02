Giysi kumbarasına küçük kızı soktu - Son Dakika

Giysi kumbarasına küçük kızı soktu
6 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir atık toplayıcısı giysi kumbarasının içine yanındaki küçük kızı soktuğu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir atık toplayıcısı giysi kumbarasının içine yanındaki küçük kızı soktuğu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Mamak ilçesi Gülveren mahallesinde yaşanan olayda, bir atık toplayıcı ve yanındaki küçük yaştaki bir kız çocuğunun vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine iletilmek için giysi kumbarasına atılan kıyafetleri alma alma anları görüntülendi. Atık toplayan bir kişi çevrede kimsenin olmadığını kontrol ettikten sonra yanındaki küçük kızı ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere toplanan giysilerin toplandığı kumbaranın içine soktu. Küçük kız kumbaranın içine girerek içerideki elbiseleri onu içeri sokan adama verdi. Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan kumbaralar vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırılıyor. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kumbaralara yerleştirilen sensörle de doluluk oranlarını takip eden ekipler, kumbaraların içerisindeki kıyafetleri toplayarak ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:51 Kaynak: İHA
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