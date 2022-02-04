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Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken yaşamını yitirdi - Son Dakika

Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken yaşamını yitirdi

04.02.2022 07:41

Bursa'da Ukrayna uyruklu şahıs, kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak isterken kapağa sıkışarak korkunç şekilde yaşamını yitirdi.

Saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde alınan bilgiye göre Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi.

SIKIŞTIĞINI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov'dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Tamazov'un hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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Osmangazi, Ukrayna, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken yaşamını yitirdi - Son Dakika


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