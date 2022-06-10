Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

10.06.2022 09:47
Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Adana'da ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı.

Adana'da ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için belirlenen noktalara kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi. Vatandaşlar bu kumbaraya giymedikleri kıyafetleri atıyor, belediye de belirli dönemlerde bu ayakkabı ve kıyafetleri toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Atık kağıt toplayan bir aile ise elektrikli bisiklet ile geldikleri bu giysi kumbaralarından birinin içerisine çocuklarını indirip kumbaranın içinde ne var ne yok aldı.

Çocuk kumbaranın içinden babasına kıyafetleri verirken annesi de bunları araca koydu. Kumbarada bir şey kalmayınca babası çocuğu içeriden çıkarttı. Aile daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar kumbaraya fakirleri dağıtılması için sürekli kıyafet ve ayakkabı bıraktıklarını ancak hırsızlık olayını görünce şok olduklarını bunun çok büyük bir vicdansızlık olduğunu söyledi. - ADANA

Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada
Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada
Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada
Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

YORUMLAR
500
Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Çocuk, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:46 Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı, delil yetersizliği sebebiyle beraat etti
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 09:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement