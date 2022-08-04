Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı

04.08.2022 19:15

Son dakika habere göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün 21.00 sıralarında, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan şüpheliler, içindeki kıyafetleri çıkardı. Şüpheliler, yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini alırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinin bagajında yapılan aramada, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler de bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI Giyim kutusunu yağmalayan 5 kişi yakalandı Giyim kutusunu yağmalayan 5 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement