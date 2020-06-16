Giysi mağazaları için

İzmir Ekonomi Üniversitesinde, mağazalarda denenen kıyafetleri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz geliştirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Osman Doluca, üniversitelerinin teknoloji geliştirme bölgesi Bilimpark bünyesinde faaliyet gösteren Takipsan'ın talebi üzerine, mağazalarda kıyafetlerin dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere cihaz tasarladı.

İki ay süren çalışma sonucunda, içine atılan giysilerin kumaş bilgilerini etiketinden otomatik okuyarak, giysileri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz için patent başvurusunda bulunuldu.

Cihazın 7 ila 25 dakikada giysileri dezenfekte ettiği, kumaş türleri farklı ürünler aynı anda konduğunda da uyarı verdiği belirtildi. Cihazda hangi ürünün ne zaman dezenfekte edildiğinin de cep telefonunda görülebileceği kaydedildi.

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın giysi mağazalarında önemli bir ihtiyacı karşılayacak yerli bir ürün olduğunu dile getirdi.

Şahin, cihazda ozon gazı kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ozon gazı belirli miktarlarda havaya salınırsa insan hayatına ciddi zarar verebilecek bir gazdır. Dolayısıyla ozonla dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildikten sonra kabin içinde biriken ozonun okside edilerek etkisiz hale getirilmesi çok önemlidir.

Özellikle ozon jeneratörü kullanan mevcut kabinler ürettikleri ozonu ya ortama salmakta ya da okside olması için ozon üretimi bittikten sonra kapaklar açılmadan uzun süreler beklemektedir. Bizim çalışmamızda ise dezenfeksiyon işlemi sona erdiğinde içindeki ozonu aspire edip bir karbon filtreden geçirmekte ve hem çok kısa süre içinde ozonu etkisiz hale getirmekte hem de ortama salmamaktadır. Bu özelliği sayesinde kapalı mekanlarda ve bacasız mağazalarda dolabımız kullanılabilir."

Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca ise yaptıkları bilimsel deneylerde akıllı sterilizasyon dolabının virüslerin yüzde 99'unu etkisiz hale getirebildiğini, kıyafetlerin renginde ve kullanımında bir sorun oluşturmadığını aktardı.

Takipsan firmasında Ar-Ge uzmanı olarak görev yapan Dilara Tombuloğlu da cihazın yerli bir ürün olduğunu belirterek, "Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptık. Ürünümüzün içindeki tüm bileşenlerin yerli olmasına çok dikkat ettik. Yerli mühendislikle yapıldı. İçindeki ozon makinesinden karbon filtresine kadar hepsi Türkiye'den yerli ve milli markalarımız. Bu ay içinde bu ürün için yerli malı belgesi başvurusunu da yapacağız." ifadelerini kullandı.