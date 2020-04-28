Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar - Son Dakika

Giysilerinizden sağlıklı olup olmadığınızı anlamak biraz tuhaf görünebilir. Ancak ABD'nin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinde yapılan çalışmada, bunun mümkün olduğu görüldü. İşte bu son derece ilginç haberimizin detayları.



MIT tarafından yapılan bir çalışmaya göre giysilerinize yerleştirilecek bir mekanizma sizin bütün bilgilerinizi açığa çıkarabilir. İnsan sağlığı çok hızlı bir şekilde değişebilen ve bozulan bir yapıya sahip olduğu için sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Ancak sürekli izleme pek mümkün değil ve ABD'li araştırmacılar bunu ilginç bir yöntemle sağlamak istiyor.



Vücut bilgilerini okumak için sensörler kullanılacak



ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların sonucunda, farklı bir sensör mekanizması kuruldu. Bu mekanizma sayesinde bireylere ait solunum hızı ve vücut sıcaklığı gibi değerler ölçülebilecek. Böylece en ufak bir değişimde bile hemen müdahale etme imkanı ortaya çıkacak.



LG Elektronik Medya Geliştirme ve Yardımcı MIT Profesörü Canan Dağdeviren'in de yer aldığı bu çalışma sayesinde sadece bir tişört üzerinden bile değerlendirme yapmak mümkün olacak. Cihazın öne çıkan tek özelliği her kıyafetle kullanılabilmesi değil. Aynı zamanda herhangi bir aracı cihaz olmadan da kullanılabilmesi büyük bir avantaj sunuyor.



Henüz geliştirme aşamasında olan bu sensör sayesinde, en ufak değişiklikler bile kayıt altına alınabilecek. Bu cihazın sporcular ve özellikle de astronotlar için kullanılması bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde geliştirilmesi mümkün olmasa bile, orta vadede önemli bir gelişme sağlanacağı düşünülüyor. Sizce bu cihaz daha başka nerelerde kullanılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.