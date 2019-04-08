Son Dakika Haberleri: Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!

Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!

59 dakika önce

Samsun'da saldırgan, giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle üzerindeki bıçağı istediği talihsiz adamı, kalbinden bıçaklayarak katletti.

Samsun'da, Yaşar Şeker isimli saldırgan,giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle üzerindeki bıçağı istediği Kemal Akkaya'yı aldığı bıçağıyla öldürdü. Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALBİNDEN YARALANDI, KURTARILAMADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı yanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya (30) kalbinin üzerinden ve sol koltuk altının alt kısmından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Yabancılar Pazarı'nda cep telefoncuda çalıştığı öğrenilen Kemal Akkaya'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yaşar Şeker'i (34) dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

ETİKET KESME BAHANESİYLE İSTEMİŞ

Yaşar Şeker'in aralarında husumet bulunan Kemal Akkaya'nın yanına gittiği ve elbisesindeki etiketi kesme bahanesiyle Akkaya'nın belindeki bıçağı istediği, bıçağı alınca da önce elbisesindeki etiketi kesip ardından da aniden saldırarak Kemal Akkaya'yı bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Yaşar Şeker, Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:19 Kaynak: İHA

Yaşar Şeker, Kemal Akkaya, Samsun, 3. Sayfa, Güncel
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