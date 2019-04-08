Son Dakika Haberleri: Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçakla Öldürmeye Tutuklama

Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçakla Öldürmeye Tutuklama

17 dakika önce

Samsun'dai giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle üzerindeki bıçağı istediği şahsı aldığı bıçakla öldüren şüpheli mahkemece tutuklandı.

Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçakla Öldürmeye Tutuklama, System.String[]
Samsun'dai giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle üzerindeki bıçağı istediği şahsı aldığı bıçakla öldüren şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı yanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya (30) kalbinin üzerinden ve sol koltuk altının alt kısmından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Yabancılar Pazarı'nda cep telefoncuda çalıştığı öğrenilen Kemal Akkaya'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yaşar Şeker'i (34) dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yaşar Şeker'in aralarında husumet bulunan Kemal Akkaya'nın yanına gittiği ve elbisesindeki etiketi kesme bahanesiyle Akkaya'nın belindeki bıçağı istediği, bıçağı alınca da önce elbisesindeki etiketi kesip ardından da aniden saldırarak Kemal Akkaya'yı bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Yaşar Şeker, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Şeker mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:35 Kaynak: İHA

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