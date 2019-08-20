Son Dakika Haberleri: Gizem dolu bir hikaye "son kamelya"
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Gizem dolu bir hikaye "son kamelya"

1 saat önce

Sarah Jio'nun sevilen romanlarından Son Kamelya, yeni kapak tasarımıyla Pena Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Gizem dolu bir hikaye

Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve Türkiye'nin en çok okunan yabancı yazarlarından Sarah Jio'nun "Son Kamelya" adlı romanı yenilenen kapağıyla Pena Yayınları tarafından yeniden okuyucuyla buluşuyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde, bir İngiliz malikânesinde son kalan kamelya türü Middlebury Pembesi üzerine kurgulanan roman, yarım yüz yıl arayla farklı sebeplerden dolayı aynı malikanede yaşayan Flora ve Addison adında iki kadının hüzünlü ve karanlık sırlarla dolu yaşamalarını anlatıyor.

Sarah Jio'nun alışılagelmiş aşk romanlarından farklı bir kurguyla okucusuyla buluşan Son Kamelya romanı gizem dolu hikayesiyle okurlarını derinden etkileyecek.

New York Times, Sarah Jio, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:36 Kaynak: Bültenler
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