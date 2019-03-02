Son Dakika Haberleri: Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya

Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya

56 dakika önce

Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlar kategorisinde Gizem Elmaağaçlı, altın madalya elde etti.

Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya, System.String[]
Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlar kategorisinde Gizem Elmaağaçlı, altın madalya elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı, finalde Rus Alexandra Savenkova ile karşılaştı.

Mücadelenin 146-146 bitmesi üzerine yapılan beraberlik atışlarıyla rakibine üstünlük sağlayan Gizem, Avrupa şampiyonu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Samsun, Gizem Elmaağaçlı, Avrupa, Spor
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