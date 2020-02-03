Gizem Girişmen'in Paralimpik Komitesi'ndeki görevine son verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gizem Girişmen'in Paralimpik Komitesi'ndeki görevine son verildi - Son Dakika Spor

Gizem Girişmen'in Paralimpik Komitesi'ndeki görevine son verildi

16 dakika önce

2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan tekerlekli sandalyeli okçu Gizem Girişmen'in, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Spor Alt Kurulu'ndaki görevine son verildi.

Gizem Girişmen'in Paralimpik Komitesi'ndeki görevine son verildi, System.String[]

2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan tekerlekli sandalyeli okçu Gizem Girişmen'in, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Spor Alt Kurulu'ndaki görevine son verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri ve Uluslararası Paralimpik Komite Sporcu Konseyi Üyesi olan Gizem Girişmen, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamayla, görevinin sonlandırıldığını Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 30 Ocak'ta kendisine gönderdiği elektronik posta ile öğrendiğini bildirdi.Konuyla ilgili konuşan Gizem Girişmen, "Türkiye Paralimpik Komitesi'nden bu kararla ilgili bir görüş istedim. Bana gerekçeyi söyledikleri zaman kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.


Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
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