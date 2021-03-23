Gizem Güreşen: "Sonuna kadar mücadele ettik ama yetmedi"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Güreşen, Saugella Monza maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar mücadele ettik ama yetmedi. Çok üzgünüm. Gönül isterdi ki kupayı hep beraber kaldıralım. En azından madalyamız var. Bununla kendimizi avutmak zorundayız" dedi.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Güreşen, "Öncelikle final oynadığımız için çok mutluyum. Gönül isterdi ki evimizde, seyircimiz önünde kupayı kaldırmak ama olmadı. Hocanın dediği gibi kuvvet farkı ortaya çıktı ama bunu kapatmak için yapmamız gereken şeyler vardı. Özellikle servis atmak. Çünkü çok iyi iki tane orta oyuncuya sahip bir takım var. İtalyan Ligi'nin en iyi iki orta oyuncusu. Onları devreye soktuğunuz zaman işler maalesef karışıyor. Biz de blok zaafı olan bir takımız. İyi servis atamadığımız için çok çabuk oynadılar. Biz bunu durduramadık. İyi servis atabilseydik oyuna ortak olabilirdik. Bunu yapamayınca onlar daha rahat oyun sergileyebildiler. Sonuna kadar mücadele ettik ama yetmedi. Çok üzgünüm. Gönül isterdi ki kupayı hep beraber kaldıralım. En azından madalyamız var. Bununla kendimizi avutmak zorundayız. İlk maçta çok eksiktik. Korona sebebiyle antrenman yapamadan gitmiştik. Şu an 1 hafta antrenman yapma şansımız oldu. Güzel de antrenman yaptık ama yetmedi. Çok şanssız bir döneme denk geldi. Belki daha fazla antrenman yapsaydık, 15 gün ara vermeseydik, arkadaşlarımız daha hazır olsaydı, her şey farklı olabilirdi. Olmayınca bazen olmuyor. Bugün tutmadı maalesef. Bugün olmadı ve ben bu yüzden çok üzgünüm" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)