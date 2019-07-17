Gizem Hatipoğlu Emaar AVM'de
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Ekranların sevilen ismi Gizem Hatipoğlu, önceki gün İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar'da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hatipoğlu 2018 yılının Kasım ayında kucaklarını aldıkları kızları Lila için bol bol alışveriş yaptı.
Gazeteciler tarafından oldukça keyifli görüntülenen Gizem Hatipoğlu, uzun süre mağazada vakit geçirdikten sonra alışverişini tamamlayıp aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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