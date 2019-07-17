Son Dakika Haberleri: Gizem Hatipoğlu Emaar AVM'de
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Gizem Hatipoğlu Emaar AVM'de

16 dakika önce

Ekranların sevilen ismi Gizem Hatipoğlu, önceki gün İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar'da görüntülendi.

Gizem Hatipoğlu Emaar AVM'de, System.String[]

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hatipoğlu 2018 yılının Kasım ayında kucaklarını aldıkları kızları Lila için bol bol alışveriş yaptı.

Gazeteciler tarafından oldukça keyifli görüntülenen Gizem Hatipoğlu, uzun süre mağazada vakit geçirdikten sonra alışverişini tamamlayıp aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

Gizem Hatipoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
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