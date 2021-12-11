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Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor - Son Dakika

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

11.12.2021 11:56

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hemşire ve temizlik görevlisinin yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hemşire ve temizlik görevlisinin yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İddialara göre acil serviste şişeden alkol aktarımı sırasında bir anda alevler meydana geldi. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'ya ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilirken olay anında yaralanan temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı'nın da hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Patlamadan önce son paylaşımı

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde meydana gelen olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Kamuoyunda olayın şaka yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edilse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Olayın meydana geliş sebebi ise Cumhuriyet Savcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma devam ediyor. Hemşire Gizem Elif Türk'ün bir süre önce atanarak görevine başladığı öğrenildi. Talihsiz hemşirenin olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Elif Türk'ün paylaşımında 'Nöbet, tombik yanak olmuşum' yazdığı görüldü.

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor
Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor
Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor
Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak, Türk, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor - Son Dakika


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