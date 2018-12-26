Gizem Hemşirenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Birbirlerini Suçladı

Maltepe
'de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısının yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanıklar birbirlerini suçladı. Mahkeme, dosyayı Adli Tıp Kurumu
Trafik İhtisas Şube Müdürlüğü'ne göndererek tarafların kusur durumunun tespitine ilişkin rapor istedi.
Maltepe'de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli (27) ve nişanlısı Tunç Öcal (31)'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulundu.
"Tartıştık, tokat attım"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Merve Köstereli, olay günü arkadaşlarıyla birlikte Taksim
'de bir mekana gittiklerini söyleyerek, "Mekandan çıktıktan sonra Tunç'un alkollü olduğunu, araç kullanamayacağını anlayınca, kendimi iyi hissettiğim için direksiyona ben geçtim. Tunç'un kullanmasına izin vermedim. Birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçince benzinimiz bitti. Tunç ile otomobilden indik ve tartıştık. O bana tokat attı. Ben de ona tokat attım. Burnu estetik olduğu için kanadı. Bu sırada iki polis memuru geldi. Olayı kendilerine anlattık. Benzinimizin bittiğini söyleyince beni araçlarına bindirdiler. Bir benzinliğe gidip benzin aldıktan sonra, beni geri getirip aracın yanına bıraktılar. Tekrar otomobile bindik ve ben direksiyona geçtim. Tunç ise ön koltuğa oturdu" dedi.
"Direksiyonu sağa kırdı, araç takla attı"
Sanık Tunç Öcal'ın kendisine ambulansın geldiğini, hastaneye gitmesi gerektiğini ancak gitmediğini söylediğini belirten sanık Köstereli, "Ben de, 'gitseydin, gitmek istiyorsan önce diğer arkadaşlarımızı evlerine bırakayım, seni de hastaneye bırakayım' dedim. Bu sözler üzerine sözlü olarak tartıştık. Tartışma devam ederken ben, 'Bu iş bitti. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum' dedim. Bunun üzerine Tunç birden direksiyona elini attı. Aracın direksiyonunu sağa doğru kırdı. Araç
benim hakimiyetimden çıktı ve takla attı. Takla attıktan sonra ben dışarıya çıktım. Baktığımda, Tunç ve diğer iki arkadaşım dışarıda yatar vaziyetteydi. Daha sonra hastaneye gittiğimde, Gizem Berfu Altunoğlu'nun vefat ettiğini orada öğrendim. Ben üzgünüm. Müştekilere başsağlığı diliyorum. Ben alkol almıştım, ancak araç sürmeme engel bir alkolüm yoktu. Suçsuzum" dedi.
"Tartışma sırasında müdahale etmedim"
Diğer tutuklu sanık Tunç Öcal, araçla seyir halindeyken Merve Köstereli'yle tartıştığını ve Köstereli'nin burnuna yumruk attığını söyleyerek, "Otomobilin benzininin bitmesinin verdiği kızgınlıkla Merve daha çok sinirlendi. Bana saldırmaya başladı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yayaya çarpıp ölümüne neden oldu. Tartışma sırasında ben Merve'ye hiç bir şekilde müdahale etmedim. Benim direksiyona müdahale etmem söz konusu değildir. Neden tutuklu olduğumu anlamış değilim. Ben alkol almıştım. Merve da alkol almıştı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Bunun üzerine söz alan Gizem Berfu Altunoğlu'nun annesi İlknur Altunoğlu ve babası Fahri Altunoğlu sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
"Olası kastla ölüme sebep oldular"
Müşteki avukatı, "Her iki sanığın da olası kastla ölüme sebep oldukları kabul edilmelidir. Araç içerisinde tartışma olunca Merve'nin aracı uygun bir yere çekmesi gerekmekteydi. Ancak bunu yapmayarak olaya sebep oldu" dedi.
Mahkeme, dosyanın İstanbul
Anadolu Adli Tıp
Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek sanıklardan Merve Köstereli hakkında düzenlenen iki ayrı alkol raporunda farklı rakamlar çıktığı anlaşıldığından, 50 promile kadar alkolün yarım saat içerisinde tolare edilip edilmeyeceğinin rapor edilmesinin istenmesine karar verdi.
Kusur durumu tespit edilecek
Ayrıca dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek sanıklar ve hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu yönünden kusur durumuna ilişkin rapor istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın mekanda alkol aldıkları, Anadolu Yakası'na doğru yola çıktıkları, aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatılmıştı.
Tartışma sırasında Tunç Öcal'ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli'nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu'na çarptığı, kazada Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık'ın da yaralandığı kaydedilmişti.
Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli'nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal'ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL