Gizem'in eşi tarafından sokak ortasında vurulması kamerada - Son Dakika
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Gizem'in eşi tarafından sokak ortasında vurulması kamerada

25.01.2023 18:11
Gizem'in eşi tarafından sokak ortasında vurulması kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde Gizem A.'nın (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vurulma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde Gizem A.'nın (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vurulma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gizem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 290/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.A., bir süre sonra Gizem A.'yı tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gizem A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Gizem A.'nın vurulma anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde K.A.'nın, Gizem A.'ya ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan K.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizem'in eşi tarafından sokak ortasında vurulması kamerada - Son Dakika

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