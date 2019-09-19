Son Dakika Haberleri: Gizem Kara'dan yepyeni single "Çay var mı çay?"
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Gizem Kara'dan yepyeni single "Çay var mı çay?"

9 dakika önce

Küçük yaşlardan beri müziğin içinde olan ve müzik sektörüne 2013 yılında ilk albümü ile bomba gibi bir giriş yapan Gizem Kara, yepyeni single çalışması olan "Çay var mı çay?" ile sevenleriyle yeniden buluştu.

Gizem Kara'dan yepyeni single

Yıllardır, sahne, konser yoğunluğu sürerken albüm çalışmalarına ara veren güçlü yorumcu Gizem Kara, sunduğu Tv programları ile müzik severlerden uzak kalmadı.Her tarz müziği hakkıyla yorumlayan sanatçı, Karadeniz müziğinden arabesk/fantezi müziğine kadar tüm eserlerle gönülleri fethetmeye hep devam etti.

Söz, müzik ve aranjesi başarılı müzik yönetmeni Yusuf Tomakin'e ait olan "Çay var mı çay?" şarkısının klip yönetmenliğini, yapımcı kişiliği ile de adından söz ettiren başarılı sanatçı Sinan Yılmaz üstlendi. Single çalışmasının süpervizörlüğünü Erkan Gökalp üstlenirken, sanatçının Medya Danışmanlığını Ceylan Kartalsuna yönetiyor. Youtube ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı günden beri tıklanma rekoruna koşan, dillerde adeta slogan olan "Çay var mı çay?" şarkısı Big Sound etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Gizem Kara, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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