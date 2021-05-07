Gizem Karaca ayaklarından dert yandı

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi 'yle evlenen oyuncu İzmir 'e yerleşmişti. Karaca, projesi olduğu dönem dışında İstanbul 'da kalmıyor.

'Baraj' dizisinde Bahar Özsoy karakterini canlandıran Gizem Karaca , abiye elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram 'dan paylaştı. Oyuncu, karelerde ayağının büyük olmasından dert yandı. Binlerce beğeni alan pozlara Karaca, "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.

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