Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil

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2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Eylül 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, Alaçatı'da eşi Ekmekçi ile yaz aylarının keyfini çıkarıyor. Önceki gün alışverişte görüntülenen ve muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncunun bebek açıklaması ise dikkat çekti.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM BURALARI"

Eşi Kemal Ekmekçi ile İzmir'de mekan açtıktan sonra oraya yerleştiklerini söyleyen Karaca, "Dizi için İstanbul'daydım, yeni döndüm. Çok özlemişim buraları" diye konuştu.

"İKİMİZ DE BEBEK İSTİYORUZ"

4 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu, hayranlarının merakla beklediği bebek sorularına da cevap verdi. Muhabirlerin çocuk düşünüp düşünmediği sorusu üzerine konuşan oyuncu "İkimiz de istiyoruz ama şu an değil" ifadelerini kullandı.