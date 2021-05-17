Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım - Son Dakika

Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım

17.05.2021 14:28
Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım, System.String[]

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Yarışmada yaşadığı komik bir anısını anlatan Karaca, finale kalan kızların özel becerileri olduğunu belirterek, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi. Güzel oyuncunun bu anısı, herkesi kahkahalara boğdu.

Bu zamana kadar çeşitli dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Gizem Karaca, İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan "Bu Gece" programına konuk oldu. Samimi açıklamaları ve eğlenceli halleriyle herkesi güldüren oyuncu, çocukluk hayallerinden Miss Turkey yarışmasına kadar hakkında merak edilenleri anlattı.

"MEZDEKE AÇIP OYNADIM"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca Londra'daki 2011 Miss World'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Yarışmacı kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen oyuncu, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi.

Ayrıca başarılı oyuncu, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Gizem Karaca itiraf etti: 'Mezdeke oynayarak finale kaldım'

"ÇOCUKKEN ASTRONOT OLMA HAYALİM VARDI"

Uzun yıllardır oyunculuk yapan Karaca'nın çocukluk hayali herkesi şaşırttı. "Çocukken astronot olma hayalim vardı" diyen oyuncu şöyle konuştu: "Florida'da yaşayan bütün çocukların bir şekilde bu tarz hayalleri oluyor. Kennedy Space Center orada, yaz kampına da göndermişlerdi beni. Orada her şeyi göstermişlerdi, tüpleri malzemeleri, Dünya'yı... Böyle şeyleri yaşama fırsatım olmuştu. Bunu yaşadığımda 10 yaşındaydım, 'Astronot olacağım' demiştim. 'Herhangi bir şekilde havada olmak istiyorum' diyordum. Hala uyurken uzay belgeseli gibi belgesellerle uyuyorum. SpaceX'i takip ediyorum, uzayı merak ediyorum."

Gizem Karaca itiraf etti: 'Mezdeke oynayarak finale kaldım'

"BOŞ KALMAYI HİÇ SEVMEM"

Çoğunlukla dizi setlerinde vakit geçiren ve 13 başrolü bulunan Karaca, "Boş kalmayı hiç sevmeyen bir insanım. Üretmeyince ya da bir şey yaratmayınca psikolojik olarak kendimi çok düşürüyorum. Sadece oyunculuk ya da projecilik anlamında olmak zorunda değil. Seramikle uğraşıyorum, resimle uğraşıyorum, bahçecilik gibi farklı şeyler yapıyorum. Sürekli bir şeyle uğraşıyorum" diyerek kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Gizem Karaca itiraf etti: 'Mezdeke oynayarak finale kaldım'

"DUŞTAN ÇIKINCA 3 KEZ ZIPLIYORUM"

28 yaşındaki Gizem Karaca ayrıca, "Fake (sahte) sosyal medya hesabım yok ama fotoğraf çekimlerimi paylaştığım bir sosyal medya hesabım var. Ne ben onu takip ediyorum, ne o hesap beni takip ediyor. O yüzden kimse bilmiyor. Sadece çektiğim güzel fotoğrafları paylaşıyorum" açıklamalarında bulundu.

Bu zamana kadar nadir bilinen bir takıntısını söyleyen oyuncu, "Duştan çıkınca 3 defa zıplama huyum var. Annem küçükken "Sular aşağı Gizem yukarı" diye bir şey yapmış. Bende de o zamandan beri alışkanlık oldu" diyerek yerinden kalkıp zıpladı.

Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım

İbrahim Selim, Gizem Karaca, Miss Turkey, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım - Son Dakika Magazin


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