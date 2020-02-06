Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu! - Son Dakika Magazin

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

6 saat önce

Ünlü oyuncunun iki ayrı davada avukatlığını yapan Oktay Süleyman Öztürk, ücretinin bir kısmını ödemediği gerekçesiyle hem Gizem Karaca hem de ona kefil olduğunu söyleyen babası Cüneyt Karaca hakkında icra takibi başlattı.

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Ünlü oyuncunun iki ayrı davada avukatlığını yapan Oktay Süleyman Öztürk, ücretinin bir kısmını ödemediği gerekçesiyle hem Gizem Karaca hem de ona kefil olduğunu söyleyen babası Cüneyt Karaca hakkında icra takibi başlattı. Avukat Öztürk, İstanbul 5'inci İcra Dairesi'nden Cüneyt Karaca'nın 1975 model Buick, 1973 model Opel otomobil için haciz kararı aldırdı. Karaca, Öztürk'e tüm davalardan kaynaklı hak ve alacaklarına karşılık 7 bin 500 TL ödedi. Karaca'nın vekalet ücretini ödemesinin ardından avukat Öztürk de icra takibi dosyasındaki hak ve alacaklarından feragat etti.



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Gizem Karaca, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:39 
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