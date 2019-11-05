Son Dakika Haberleri: Gizem Karaca: Yılmaz Hoca 'cut' dedi
Son Dakika Magazin Gizem Karaca: Yılmaz Hoca 'cut' dedi

Gizem Karaca: Yılmaz Hoca 'cut' dedi

7 saat önce

"Çok Güzel Hareketler"i izleyen genç oyuncu, daha sonra Yılmaz Erdoğan'la bir araya geldi.

Gizem Karaca: Yılmaz Hoca 'cut' dedi, System.String[]

"Çok Güzel Hareketler"i izleyen genç oyuncu, daha sonra Yılmaz Erdoğan'la bir araya geldi. Karaca, Erdoğan'la makas işareti yaparak verdikleri pozu "Yılmaz Hoca 'cut!' (kes) dedi" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Yılmaz Erdoğan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:47 
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