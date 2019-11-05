Gizem Karaca: Yılmaz Hoca 'cut' dedi

"Çok Güzel Hareketler"i izleyen genç oyuncu, daha sonra Yılmaz Erdoğan'la bir araya geldi. Karaca, Erdoğan'la makas işareti yaparak verdikleri pozu "Yılmaz Hoca 'cut!' (kes) dedi" notuyla sosyal medyada paylaştı.