Son dakika haberleri | GİZEM, KAZADA YARALANAN ANNESİNİN BAŞINDA AĞLADI

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletteki Nilüfer Öztürk (39) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletteki Nilüfer Öztürk (39) yaralandı. Bisikletin sürücüsü Gizem Öztürk (19), yerde yatan annesinin başında gözyaşı döktü. Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'ndeki Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Fesih Kartal'ın (45) kullandığı 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araç, Sinanbey Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada arkasından gelen Gizem Öztürk idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki Nilüfer Öztürk yaralandı. Bisikletin sürücüsü Gizem Öztürk, yerde yatan yaralı annesinin başında ağladı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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