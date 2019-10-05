Son Dakika Haberleri: Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
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Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu

11 dakika önce

Gizem Nur Tatlı, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Rus ve İtalyan rakibini yenerek şampiyon oldu.

Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu, System.String[]

Gizem Nur Tatlı, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Rus ve İtalyan rakibini yenerek şampiyon oldu.


IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası Çocuklar Gençler Dünya 32 kiloda, yıldız bayanlar gurubunda sırasıyla Belarus, Rusya ve İtalya'yı yenerek, dünya şampiyonu oldu.


Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari adının dünyada duyurmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, eğitime büyük katkısı olan Hakkari valiliğine teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
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