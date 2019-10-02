Gizem öğretmen anısına hatıra ormanı

Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni için, hatıra ormanı oluşturuldu.

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına, Akyarlar Fener Burnu mevkinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Gizem Çam'ın ailesi, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye meclis üyeleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu ve Berhan Taha Bakır Anaokulu öğrencileri katıldı.

Temin edilen 70 kızılçam, 80 selvi, 3 incir, 1 nar, 1 dut ve 1 yeni dünya fidanı, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrenciler ve katılımcıların yardımıyla toprakla buluşturuldu.

Çevre, orman ve doğa bilinci kazandırılması açısından da önemli olan etkinlik, öğrencilerin diktikleri fidanlara can suyu vermesiyle sona erdi.