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Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu

43 dakika önce

Amasya'da düzenlenen Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 64 kiloda şampiyon oldu.

Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]
Amasya'da düzenlenen Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 64 kiloda şampiyon oldu.

Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası, Amasya'da tamamlandı. Bir hafta süren şampiyonada toplam 359 sporcu ringe çıktı. Antrenörü Cemil Döndü idaresinde 64 kiloda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 4 rakibini de mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Seri başı olarak mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde Mersinli rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselen başarılı boksör, Cumartesi ise Ankaralı rakibini ilk rauntta nakavt etmeyi başardı.

Gizem Özer, yarı finalde Ordulu rakibini, finalde ise Ankaralı sporcuyu 5-0 mağlup ederek 64 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Gizem Özer'in madalyasını Amasya İl Emniyet Müdürü Elazığlı Fahri Bulut takdim etti. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Türkiye, Amasya, Elazığ, Genç, Spor
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