Son Dakika Haberleri: Gizem Özilli bel fıtığı oldu
Son Dakika Magazin Gizem Özilli bel fıtığı oldu - Son Dakika Magazin

Gizem Özilli bel fıtığı oldu

6 saat önce

Hastaneye giden Özdilli'ye bel fıtığı teşhisi konuldu.

Gizem Özilli bel fıtığı oldu, System.String[]

Hastaneye giden Özdilli'ye bel fıtığı teşhisi konuldu. Ünlü model, "Bu gelinliği ancak beli ve sağlam omurgası olanlar giyebilir, anladım ki benim belim o kadar da sağlam değilmiş. İş kazası diyelim" diye konuştu.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı
Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle paylaşımına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gizem Özilli bel fıtığı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]