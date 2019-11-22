Gizem Özilli bel fıtığı oldu
6 saat önce
Hastaneye giden Özdilli'ye bel fıtığı teşhisi konuldu.
Hastaneye giden Özdilli'ye bel fıtığı teşhisi konuldu. Ünlü model, "Bu gelinliği ancak beli ve sağlam omurgası olanlar giyebilir, anladım ki benim belim o kadar da sağlam değilmiş. İş kazası diyelim" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32
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