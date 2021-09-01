Gizem Şahin tacını yeni kraliçe Miss Belçika Phaedra Declercq devretti!

Miss Freedom of the World 2021, 30 Ağustos'ta Kosova'nın pristina şehrinde yapıldı. Şahin o gecce hem jüri koltuğunda oturdu hem de tacını yeni kraliçe Miss Belçika Phaedra Declercq devretti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan Miss Freedom Of The World yarışmasının 10'uncusu, 30 Ağustos Pazartesi günü Kosova'nın Pristina kentinde gerçekleşti. Organizasyonda 20 ülkeden adaylar, kraliçe tacını takabilmek için podyuma çıktı. Jüriden en çok oyu toplayan güzel, Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin'den tacını devraldı.