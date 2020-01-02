Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika Magazin

Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor

6 saat önce

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu. 3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçildi.


Rox otel Kapadokyanın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda sizlere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.


Gizem Zor Türkiye'den ve Dünya'dan birçok ünlü ismin Kapadokyadaki otellerine geldiğini belirterek yeni yıl ile birlikte bu sayının oldukça yükseldiğini dile getirdi.


Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar
Türkiye Libya tezkeresine kilitlenmişken dikkat çeken bir seçim anketi geldi Türkiye, Libya'ya giderse kiminle karşı karşıya gelecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı Türkiye, Libya'ya giderse hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı

Son Dakika Haberleri
16:56 Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi - Son Dakika Magazin
16:52 1,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla paylaşımıyla kafa karıştırdı - Son Dakika Magazin
16:51 Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi - Son Dakika Magazin
16:46 Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı! - Son Dakika Magazin
16:46 Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi - Son Dakika Magazin
15:42 Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi - Son Dakika Magazin
15:09 İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan'ın oğlu olacak - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]